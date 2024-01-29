Яркая премьера: фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Новый фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по одноименному роману Михаила Булгакова возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 428 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 26 по 28 января.

«Мастер и Маргарита» — второй полнометражный фильм Михаила Локшина. Известность режиссеру принесла картина «Серебряные коньки», ставшая первой в РФ, вышедшей на платформе Netflix Originals. Сценарий к «Мастеру и Маргарите» написал Роман Кантор.

Роли Мастера и Маргариты исполнили супруги Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Юрий Колокольников, Алексей Розин, Полина Ауг, Клас Банг, Аарон Водовоз, Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Игорь Верник и другие. Кота Бегемота озвучил Юра Борисов.

На второй строчке рейтинга расположился семейный музыкальный полнометражный фильм «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма. Он собрал 123 млн рублей.

На третьем месте по кассовым сборам оказался фильм «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко, собравший 122,5 млн рублей.

На четвертой строчке расположилась российская военная драма «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего, которая собрала 104,2 млн рублей. На пятом месте в списке оказался мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», заработавший 37,8 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что роль Кота Бегемота в «Мастере и Маргарите» исполнил чемпион мира среди мейн-кунов Кеша.