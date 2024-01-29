Роль Кота Бегемота в «Мастере и Маргарите» играл лучший в мире мейн-кун Кеша. Об этом сообщает портал Msk1.ru.

В январе 2024 года состоялась премьера фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». В новинке кино внимание публики привлек актер, исполнивший роль Кота Бегемота. Речь идет про черного мейн-куна Кешу.

В беседе с журналистами хозяйка кота сообщила, что в 2018 году он стал чемпионом мира среди мейн-кунов. Кроме того, с четырех месяцев Кеша участвует в выставках, во время которых он неоднократно становился победителем.

Хозяйка Кеши рассказала, что его почти сразу утвердили на роль Кота Бегемота. По словам женщины, съемки проходили на улице от 6 до 10 часов в день.

«Роль у него была замечательная. Все, что от него требовалось, — лежать в разных местах, и он лежал», — сообщила хозяйка кота.

Как выяснилось, работой Кеши остался доволен и режиссер: однажды во время съемок он схватил микрофон и громко прокричал: «Кеша, гениально!». Кот понравился и другим членам съемочной группы. У Евгения Цыганова, сыгравшего роль Мастера, сложились особенно дружеские отношения с Кешей.

«Кеша был любимцем публики. Какие трюки Евгений делал с котом, такое своевольное отношение к себе Кеша не позволил бы никому, кроме Мастера», — резюмировала хозяйка кота.

Ранее кинокритик Эмилия Деменцова не стала скрывать мнения об игре Юлии Снигирь в «Мастере и Маргарите». Подробности смотрите в этой статье.