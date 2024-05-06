«Яркая певица»: критик допустил появление «второй Пугачевой» в ближайшее время

Преемница певицы Аллы Пугачевой может появиться в ближайшее время, однако это произойдет не по протекции Примадонны. Соответствующее мнение высказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

Он считает, что певица не может сейчас кому-то помочь, тем более находясь на расстоянии.

«Уверен, что она не очень понимает, кто ее друг, кто враг…», - сказал критик NEWS.ru.

Говоря о «второй Пугачевой» Бабичев заявил, что ей помогут контактами и связями, обеспечат хитами на 10-20 лет.

«Опять же, это преемница, какая-то яркая певица появится в ближайшее время», - сказал Бабичев.

Он сомневается, что ею может стать победительница какого-либо «талант-шоу» вроде «Голоса». Критик отметил: победа в конкурсе не дает «место под солнцем», ведь несмотря на обещанные контракты, «народную любовь не купишь».

Ранее Бабичев объяснил, чем Пугачева могла навредить победительнице «Голоса» Анастасии Садковской, похвалив ее.