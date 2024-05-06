Продюсер раскрыл, как Алла Пугачева навредила финалистке «Голоса» Садковской своей похвалой

Продюсер Евгений Бабичев заявил, что певица Алла Пугачева могла навредить финалистке шоу «Голос» Анастасии Садковской своей похвалой. По его словам, в настоящее время быть фавориткой Примадонны значит, носить клеймо.

Музыкальный критик отметил, что раньше, если Алла Борисовна замечала талант молодого исполнителя, перед ним открывались многие двери. Но сейчас ситуация в корне изменилась. После многочисленных скандалов, в которых участвовала артистка, не каждый согласится, чтобы Пугачева была его наставником. И своей похвалой певица как бы «заклеймила» звезду вокального проекта, что может не пойти ей на пользу в дальнейшей карьере.

Напомним, что Алла Борисовна обратила внимание на Анастасию, так как она исполнила в шоу ее песню.

«Пугачевой, естественно, легче оценить исполнение своей песни другим человеком, нежели любой другой песни. Когда ты записывал этот материал, ты проживал какие-то эмоции, сам придумал, как петь эту песню», - поделился Бабичев с NEWS.ru.

Сам критик тоже оценил исполнение баллады финалисткой «Голоса». Он отметил, что ему не хватило выплеска эмоций в припевах.

Ранее Аллу Пугачеву заметили на Кипре в компании режиссера Кирилла Серебренникова.