Яркая и уверенная в себе женщина: 41-летняя певица Алсу поразила образом на «Новой волне» после развода

41-летняя певица Алсу, которая в мае объявила о разводе с мужем после 18 лет брака, посетила международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе». Артистка вышла в свет в ярком образе и выглядела уверенной в себе после скандального разрыва с супругом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль» и публикует кадры со знаменитостью.

Алсу появилась на красной дорожке в ярко-красном переливающемся комбинезоне с обнаженными плечами, который полностью скрыл ее руки. Певица дополнила образ сияющими серьгами и босоножками. Артистке сделали макияж с черными стрелками и красной помадой, а ее волосы собрали в хвост. Многие заметили уверенность в глазах знаменитости после развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

Напомним, Алсу состояла в браке с предпринимателем с 2006 года, у них трое детей, но в конце мая этого года певица неожиданно подала на развод. Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, Ян Абрамов постоянно изменял артистке, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее знаменитость подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Ранее мы писали о том, что Алсу прокомментировала слухи о новом романе после развода. Певица заявила, что ее «сердце свободно», и она «не смотрит по сторонам».