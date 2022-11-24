Яну Поплавскую возмутили Бузова и Киркоров в ремейке «Иронии судьбы»
Актриса Яна Поплавская высказала свое мнение о новогоднем шоу канала ТНТ «СамоИрония судьбы», съемки которого начались в середине ноября. Женщина возмутилась, что в главных ролях будут: Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Тимур Батрутдинов.
Знаменитость в пух и прах разнесла проект. По ее мнению, глупо было переснимать легендарный фильм Эльдара Рязанова. Поплавская также сомневается в актерских способностях артистов, которые участвуют в съемках.
«Сядут россияне за новогодний стол с Олей Бузовой в роли Гали, Филиппом Киркоровым в роли Ипполита и Тимуром Батрутдиновым в роли Лукашина. Это разве актеры? Зачем эту пародию снимать, зачем переснимать идеально снятый кинофильм?» – рассуждает Яна у себя в Telegram.
Фото: Соцсети Филиппа Киркорова
Напомним, что в Сети недавно появились кадры со съемочной площадки «СамоИронии судьбы». На них Киркоров практически в точности повторил образ своего героя и даже сыграл в знаменитой сцене в ванне. А Ольга примерила светло-русый парик и длинное фиолетовое платье. Поклонники посмеялись над артистами, но не оценили задумку режиссера.
Ранее мы писали о том, как Ольгу Бузову подняли на смех из-за дурацкой челки.