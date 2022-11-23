Ольгу Бузову подняли на смех из-за дурацкой челки

Своеобразное чувство прекрасного российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой в очередной раз стало предметом насмешек.

На премии журнала Moda Topical Бузова облачилась в длинное фиолетовое платье, выбрав в качестве аксессуаров черный клатч.

Высокий пучок, накладные ресницы и странная прилизанная лаком челка на помешали знаменитости завоевать сразу два приза: «Икона стиля» и «Лучшее шоу 2022 года».

Стоит отметить, что поклонники Бузовой, мягко говоря, не оценили по достоинству внешний облик кумира. Отдельная порция издевательств досталась ее челке. «Где это видано, чтобы волосы так прилизывать на лицо?! Смотрится просто кошмарно», «Челка, как штрихкод, как будто маркером нарисовали», - обрушились на Ольгу недоуменные комментарии.