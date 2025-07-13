Яну Чурикову не пустили на стадионный концерт Zivert: известно, что произошло

Яна Чурикова попала в неловкую ситуацию из-за стадионного концерта певицы Юлии Zivert в Москве. Телеведущую не пропустили на автомобиле в «ВТБ Арену», где состоялось шоу.

«Должно такое когда-нибудь и со мной было произойти… организация процессов на стадионных концертах — штука непредсказуемая. Даже если все предусмотрел, что-то обязательно пойдет не так», — посетовала Яна в своем Telegram-канале.

По словам Чуриковой, она заранее выехала из дома, но в итоге попала в пробку, а потом узнала, что на парковке закончились места.

«Квест с попаданием на ВТБ Арену не пройден. К сожалению, при полной парковке бросить машину было просто негде. Развернули меня, ну и всех тех, кто был за мной», — пояснила телеведущая.

Чурикова также призналась, что готовилась к мероприятию и даже оделась в стиле «ретро», о чем всех гостей просила Zivert. Она опубликовала несколько селфи, на которых запечатлена в джинсовой куртке-косухе, черных брюках и серебристых ботинках с острыми носами. Образ Яна дополнила повязкой на голове.

«Ну, и чтобы не так обидно, покажу мой лучок, который собрала на концерт Zivert. И пусть его никто не увидел, задание артистки одеться в „ретро“ — выполнено», — похвасталась ведущая.