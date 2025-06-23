Певицу Юлию Zivert увезли в больницу после репетиции концерта: что произошло

Певица Юлия Zivert попала в больницу после репетиции концерта. По словам артистки, она повредила ногу. Но обошлось без перелома.

В личном блоге Zivert опубликовала кадры из клиники. Оказалось, что она пострадала, пока готовилась к своему шоу. В номерах певицы всегда много танцев и различных трюков. Вероятно, одно из движений как раз привело к травме.

Юлия показала, что врачам пришлось перебинтовать ее лодыжку для скорейшего выздоровления. На концерте она обещала быть без гипса.

«Перелома нет. Просто вывих. Денек полежу, поделаю процедуры и врываюсь обратно на репетиции, но аккуратненько, друзья! Спасибо за вашу заботу», - рассказала Юлия.

Напомним, что в 2024 году певица ставила карьеру на паузу из-за проблем со здоровьем. Zivert делилась, что у нее сильно болела спина, поэтому ей требовалось время, чтобы поправиться. По словам артистки, дискомфорт был настолько сильным, что ей было тяжело выступать на сцене. А работать в половину силу она не привыкла.

Ранее стало известно, что в Омске впервые не состоится концерт памяти Юрия Шатунова.