Яну Чурикову довели на съемках шоу

Ведущая Яна Чурикова заменила актера Дмитрия Нагиева на шоу «Голос.Дети», но успела пожалеть, что согласилась на эту работу. Иногда ей хочется покинуть съемки.

«Я уже пожалела, что согласилась», - призналась звезда.

Чурикова переживает за участников шоу, и когда никто из жюри не поворачивается к ним, ей хочется сказать: «Ну всё, я пошла».

Она призналась, что оценивает исполнителей как обычный человек, и ей хочется, «чтобы повернулись ко всем», тем более, «когда очевидно пение».

Нагиев в течение 10 лет вел шоу. В сентябре он покинул проект, отправившись в творческий отпуск.

Ранее Чурикова назвала имя мужчины, который поселился в ее сердце.