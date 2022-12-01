Распутный Нагиев добрался до сосков Яны Чуриковой

Телеведущая Яна Чурикова тщательно скрывает свою личную жизнь. 44-летняя артистка старается говорить только о работе, а вопросы журналистов о любимом мужчине игнорирует. Недавно звезда назвала имя мужчины, который поселился в ее сердце. Это ее коллега Дмитрий Нагиев.

Брутальный актер долгие годы сохраняет звание секс-символа отечественного телевидения. О его многочисленных романах ходят легенды. Многие женщины, которые работали рядом с ним, не смогли совладать со своими чувствами. Знаменитость тоже редко афиширует спутниц.

В сентябре стало известно, что спустя десять лет работы Нагиев покидает шоу «Голос». Его место займут Лариса Гузеева, она будет вести «Голос 60+» и Яна Чурикова, в детском варианте музыкального проекта.

Первый выпуск шоу покажут 9 декабря, но уже сейчас стало известно, что Чурикова появилась на сцене в белой майке с изображением Нагиева. Она добавила соответствующее фото в соцсетях. Лицо мужчины прикрывает грудь его коллеги.