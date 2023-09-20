Янис Тимма после расставания с Анной Седоковой заговорил в новой главе в жизни

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма переживают серьезный кризис в отношениях. Недавно экс-солистка группы «ВИА Гра» даже забрала сына Гектора и покинула США, чтобы вновь начать строить жизнь в Москве. Как-то комментировать разрыв с супругом она не спешит, но и не отрицает проблемы. То же можно сказать и о спортсмене, который уже открыто говорит о сложном этапе.

В отличие от жены, Янис не так часто делится переживаниями в Сети, так как предпочитает не афишировать личное. Однако иногда все же поклонники могут увидеть в его блоге жалобы на психологическое здоровье. Так, Тимма в последнее время публикует исключительно грустные посты, и в одном из них он намекнул, что окончательно разошелся с Седоковой.

«Они хотят видеть мои эмоции, но я вообще не улыбаюсь. Новая глава», - заявил баскетболист.

Напомним, что на спортсмена сейчас свалились многие проблемы. Кроме ссоры с женой, он еще и лишился работы. Его исключили из сборной Латвии. Сам он признавался, что не понимает принятого решения, так как он вполне мог бы и дальше приносить команде победы.

К слову, Янис по-прежнему остается в США и не спешит следовать за супругой в Москву. Анна же решила окончательно переехать обратно в Россию. Правда, сейчас у нее нет ни жилья, ни машины, ни помощников. «Мы сильные, мы справимся», - делилась Седокова с фанатами.

Ранее Анна Седокова рассказала, как изменилась ее жизнь после отказа от спиртного.