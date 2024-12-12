Янис Тимма не уходит из жизни Седоковой после развода и продолжает общаться с ее сыном

Баскетболист Янис Тимма пришел на утренник к сыну певицы Анны Седоковой после того, как в суде их официально развели. Он поделился кадрами с мероприятия в личном блоге.

Судя по всему, совсем уходить из жизни артистки спортсмен не собирается. Он продолжает общаться с ее младшим ребенком, в воспитании которого участвовал несколько лет. У Тиммы и Седоковой нет совместных детей, но Янис всегда относится к сыну жены Гектору как к родному.

На кадрах, которыми баскетболист поделился в Сети, мальчик играл в спектакле на английском языке. Была ли там Анна – неизвестно. Сама она видео и фото с утренника не делилась, поэтому поклонники предположили, что Янис пришел вместо нее, чтобы поддержать ребенка.

Напомним, что Гектор родился у Седоковой от бизнесмена Артема Комарова, который с ребенком не видится. Поэтому, можно сказать, что настоящим папой для мальчика всегда был именно Тимма, который воспитывал его с Анной с двух лет. При этом сама певица признавалась, что отцом он спортсмена не называл.

Ранее Анна Седокова призналась, что не приняла выбор дочери быть официанткой.