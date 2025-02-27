«Янис терроризировал Аню»: друзья Седоковой рассказали о поведении Тиммы перед смертью

Латвийский баскетболист Янис Тимма перед смертью терроризировал бывшую жену, экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, экспертиза телефона погибшего спортсмена должна показать, как он изводил бывшую жену последние месяцы жизни.

«Экспертиза наверняка покажет, как Янис терроризировал Аню последние месяцы. Никто его не доводил, он сам себя довел. У него была сильнейшая секс-привязка к бывшей жене. Плюс ко всему он еще и зависел от Седоковой финансово. Его карьера катилась вниз, Янис сидел у Анны на шее. Даже на личные нужды у Тиммы не было денег, он постоянно просил у бывшей жены, - заявил Дворцов в беседе с Kp.ru.

Он также отметил, что в день смерти Тимма отправил Седоковой букет из 101 розы, однако артистка отказалась принять цветы, так как не хотела общаться с бывшим мужем и давать ему надежду.

В беседе с изданием друзья Седоковой также подтвердили слова Дворцова. Они отметили, что Тимма превратил жизнь Анны в ад.

«Это не было здоровой любовью, Аня действительно в последние месяцы жила как в аду. Она чудом вырвалась на свободу и получила развод. Янис не раз грозился себя убить. Спал у двери их квартиры, караулил, чтобы она не ушла... Анне еще повезло, что она и дети остались целы и невредимы», - заверил неназванный приятель певицы.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года Янис Тимма совершил самоубийство, ему было 32 года. Он прилетел в Москву из США, чтобы наладить отношения с певицей. Его тело обнаружили в коридоре дешевого хостела недалеко от дома Седоковой.

Ранее Первая жена Яниса Тиммы высказалась о его одержимости Анной Седоковой. Модель Сана Оша уверена в том, что здесь замешена черная магия, так как баскетболист отрекся от своей семьи: он перестал обещаться с родителями и собственным сыном. В качестве доказательств своих слов, девушка вспомнила об одном инциденте, случившимся в Майами, когда спортсмен выгнул из дома экс-супругу.