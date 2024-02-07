Янину Мелехову и других артистов МСХТ не выпускают из Китая после нарушения закона

Актеров МСХТ приняли решение не выпускать из Китая после нарушения закона. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог Янины Мелеховой.

Артисты театра приехали в Шанхай со спектаклем «Анна Каренина». Примечательно, что они до сих пор не могут вернуться в РФ из-за проблем с документами. В соцсети Янина показала фото, на котором заметно затруднительное положение труппы. Артистам пришлось спать прямо на чемоданах в аэропорту.

«Из-за недоработки с документами принимающей стороны мы вынуждены на неопределенный срок остаться в Шанхае. Может, это будет день, а, может, и неделя», — высказалась артистка.

Как выяснилось, у труппы были рабочие визы. Помимо этого, им необходима регистрация, так как они находились на территории Китая 30 дней. Однако организаторы выступления этого не сделали. По словам Янины, все актеры очень устали из-за стресса и неопределенности. Их положение усложняет грядущий Новый год, из-за которого многие организации не будут работать в праздничные дни.

«Будем искать положительное! Теперь мы на отдыхе: спектаклей-то нет», — заявила Янина.

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