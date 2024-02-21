Янина Мелехова рассказала, как проснулась на чужом мужчине в самолете

Известная актриса Янина Мелехова рассказала о деталях своего райдера. Ее слова приводит mk.ru.

Мелехова призналась, что в ее райдере есть пункт, согласно которому ей должны предоставлять кресло у иллюминатора в самолете. Тем не менее, по ее словам, она неоднократно просыпалась на попутчиках.

«Я в самолете всегда сплю. Мы еще не успеваем взлететь — гул на меня действует усыпляюще — и я падаю на попутчика», — заявила артистка.

Она в шутку отметила, что ей везет, когда рядом сидит крупный мужчина и пояснила, что в таком случае удобнее спать — «мягонько и удобно». В то же время Янина подчеркнула, что у нее очень чуткий сон, поэтому периодически даже дома ей приходится засыпать в берушах.

Про другие пункты своего райдера актриса ответила фразой: «Я не капризная». По ее мнению, театральные артисты менее капризные и воспитаны иначе.

Ранее мы писали, что Янину Мелехову и других артистов Московского Современного Художественного Театра не выпускали из Китая после нарушения закона.