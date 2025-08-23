Яна Троянова* отказывается платить судебный штраф в 40 тысяч рублей

Яна Троянова* (признана иноагентом на территории РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) отказывается платить судебный штраф в 40 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Актриса Яна Троянова* не оплатила назначенный судом штраф размером 40 тысяч рублей. Журналисты выяснили это, изучив базы данных судебных приставов и судебные документы.

Вероятно, штраф связан с административным наказанием из-за деятельности иноагента. Напомним, Троянову* внесли в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года. Она пыталась обжаловать это решение, однако Замоскворецкий районный суд отказал артистке.

Ранее Троянову* уже штрафовали на 80 тысяч рублей за отсутствие отчетов о деятельности иностранного агента, которые она должна сдавать в уполномоченные органы.

*признана иноагентом на территории РФ. Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.