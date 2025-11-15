Яна Рудковская сняла номер в Париже за 850 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Яна Рудковская отправилась в отпуск в Париж — знаменитость не стала скрывать отель, в котором она остановилась. Продюсер не в первый раз отдыхает в Le Bristol. В прошлый раз Рудковская была там в феврале.

«Это один из самых красивых отелей Парижа. Здесь пекут невероятно вкусный хлеб и делают свой собственный шоколад. Исторические отели меня очень вдохновляют», — написала она.

Журналисты выяснили, что продюсер сняла номер категории Suite Lumiere. Цена за ночь на него начинается от 9 тысяч евро (около 850 тысяч рублей). Также на территории отеля находятся два ресторана, отмеченных мишленовской звездой.

