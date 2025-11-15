Полиция не смогла помочь: ассистентку Яны Рудковской обокрали в самом дорогом ресторане Парижа

Продюсер Яна Рудковская посетила премию OK! Awards «Больше, чем звёзды» и рассказала о происшествии в Париже. Оказалось, что ее ассистентку обокрали неизвестные в самом дорогом ресторане столицы Франции.

По словам Яны, на место были вызваны сотрудники полиции, но они ничего не смогли сделать, так как в роскошном заведении даже не оказалось камер видеонаблюдения.

«В ресторане не было даже камеры, по которой можно было бы понять, кто же стащил сумку. В самом дорогом, кстати, ресторане Парижа», — приводит Super.ru слова Рудковской.

Продюсер подчеркнула, что сумку в итоге так и не нашли. Яна добавила, что считает полицейских Москвы лучшими в мире.

Ранее Яна Рудковская вышла на связь из исторического отеля в Париже и удивила пользователей Сети неожиданным преображением. В личном блоге жена фигуриста Евгения Плющенко опубликовала видеоролик, в котором позирует на фоне антикварной люстры в голубом костюме, подчеркнувшем ее постройневшую фигуру.