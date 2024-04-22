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Опубликовано 22 апреля 2024, 12:21
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Яна Рудковская сняла королевский пентхаус в Дубае за $100 тысяч в сутки

Продюсер Рудковская показала королевский пентхаус в Дубае за $100 тысяч в день.
Яна Рудковская сняла королевский пентхаус в Дубае за $100 тысяч в сутки

© Starface.ru

Продюсер Яна Рудковская решила показать подписчикам своего блога роскошный королевский пентхаус в Дубае, стоимость которого $100 тысяч за ночь. По словам супруги фигуриста Евгения Плющенко, в нем останавливались певица Бейонсе и футболист Криштиану Роналду.

Atlantis The Royal – один из самых дорогих отелей ОАЭ, и именно его выбрала Рудковская. Она не стала смотреть обычные номера и сразу предпочла премиальный, который любят зарубежные знаменитости. Продюсер устроила тур по двухэтажным апартаментам, в стоимость которых входит далеко не только спальня.

На первом этаже расположены бар, столовая, кинозал, стол для тенниса, бассейн, а также большая терраса. Зоны отдыха находятся на втором этаже. Там есть четыре просторные спальни. Общая площадь номера - 500 кв. метров.

Номер в отеле Atlantis The Royal

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что это первая поездка Яны Рудковской в Дубай. Несмотря на то, что многие отечественные звезды давно любят посещать этот курорт, она долгое время предпочитала его игнорировать. И теперь, когда ей удалось прилететь в ОАЭ, она осталась разочарована. По словам продюсера, она бы могла отдыхать там не больше пяти дней.

Ранее появилась информация, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская станут родителями девочки благодаря сурмаме.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Яна Рудковская
отель
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