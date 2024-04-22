Яна Рудковская сняла королевский пентхаус в Дубае за $100 тысяч в сутки

Продюсер Яна Рудковская решила показать подписчикам своего блога роскошный королевский пентхаус в Дубае, стоимость которого $100 тысяч за ночь. По словам супруги фигуриста Евгения Плющенко, в нем останавливались певица Бейонсе и футболист Криштиану Роналду.

Atlantis The Royal – один из самых дорогих отелей ОАЭ, и именно его выбрала Рудковская. Она не стала смотреть обычные номера и сразу предпочла премиальный, который любят зарубежные знаменитости. Продюсер устроила тур по двухэтажным апартаментам, в стоимость которых входит далеко не только спальня.

На первом этаже расположены бар, столовая, кинозал, стол для тенниса, бассейн, а также большая терраса. Зоны отдыха находятся на втором этаже. Там есть четыре просторные спальни. Общая площадь номера - 500 кв. метров.