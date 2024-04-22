Яна Рудковская сняла королевский пентхаус в Дубае за $100 тысяч в сутки
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Продюсер Яна Рудковская решила показать подписчикам своего блога роскошный королевский пентхаус в Дубае, стоимость которого $100 тысяч за ночь. По словам супруги фигуриста Евгения Плющенко, в нем останавливались певица Бейонсе и футболист Криштиану Роналду.
Atlantis The Royal – один из самых дорогих отелей ОАЭ, и именно его выбрала Рудковская. Она не стала смотреть обычные номера и сразу предпочла премиальный, который любят зарубежные знаменитости. Продюсер устроила тур по двухэтажным апартаментам, в стоимость которых входит далеко не только спальня.
На первом этаже расположены бар, столовая, кинозал, стол для тенниса, бассейн, а также большая терраса. Зоны отдыха находятся на втором этаже. Там есть четыре просторные спальни. Общая площадь номера - 500 кв. метров.
Напомним, что это первая поездка Яны Рудковской в Дубай. Несмотря на то, что многие отечественные звезды давно любят посещать этот курорт, она долгое время предпочитала его игнорировать. И теперь, когда ей удалось прилететь в ОАЭ, она осталась разочарована. По словам продюсера, она бы могла отдыхать там не больше пяти дней.
Ранее появилась информация, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская станут родителями девочки благодаря сурмаме.