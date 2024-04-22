«Мы на подходе»: сурмама вынашивает дочь Евгения Плющенко и Яны Рудковской

В семье продюсера Яны Рудковкой и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко ожидается пополнение. 41-летний спортсмен не стал скрывать, что ребенка вынашивает суррогатная мать.

«Мы на подходе», - поделился радостной новостью Плющенко в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Знаменитая пара давно мечтала о дочери. При этом их старший сын, 11-летний Саша откровенно заявил журналистам, что не хочет младшую сестренку, так как ему хватает и младшего брата Арсения.

Евгений уже строит планы о будущей карьере долгожданной наследницы. Он заверил, что обязательно поставит дочь на коньки.

Плющенко и Рудковская поженились в 2009 году. В 2013 году у знаменитостей родился сын Александр, получивший от матери прозвище Гном Гномыч, а в 2020 году на свет появился Арсений.

Младший сын пары Арсений также был рожден суррогатной матерью. При этом на свет должно было появиться двое детей, однако девочка не выжила. По словам Яны, врачи пояснили ей, что «девочки у нас слабые, а мальчики – сильные».

В середине марта Яна Рудковская на премии «Виктория» разоткровенничалась, что в скором времени планирует родить дочь. При этом звезда подчеркнула, что еще не думала о том, как назовет малышку.