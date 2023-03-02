Яна Рудковская рассказала, сколько миллионов потратила на Диму Билана

Продюсер Яна Рудковская раскрыла информацию о вложениях в Диму Билана на ранних этапах его карьеры. Об этом пишет Пятый канал.

Знаменитость отмечает, что первые концерты обходились в 1,5-2 миллиона долларов каждый. При этом выручка с мероприятия могла быть меньше, чем сумма вложений. Это был период долгосрочных инвестиций.

«В начале пути мы с Димой вкладывали в себя, в собственное имя, в собственную историю артиста. Когда у тебя крутые концерты, шоу, это меняет статус артиста», — пояснила Яна на дорожке музыкальной премии «Виктория».

Рудковская добавила, что потом все дивиденды вернулись.

«Потому что я работаю в полную. Я мало проигрываю», — добавила Яна.

По ее словам, не у всех получается окупать инвестиции. Здесь нужен особый талант. Напомним, что Рудковская и Билан сотрудничают уже 18 лет. За это время было много достижений. В их числе не только популярные песни артиста, но и победа на «Евровидении». Тогда Яна Рудковская уверенно заявляла, что их номер с песней Believe займет первое место в Белграде. И сдержала слово.

Ранее Дима Билан рассказал о трудностях в жизни после 40 лет. Артист признался, что у него начались проблемы со сном и здоровьем.

«40 лет для меня определенный рубикон. Очень тяжело переживаю этот возраст. Все навалилось сразу: разочарования и предательство близких, проблемы со сном и со здоровьем в целом», – жаловался телезвезда. Певец заявил о переоценке ценностей в этот период.

«Все говорят переоценка, но так и есть. Просто немного шорох пропадает, и ты видишь все, как есть. Кто из себя что представляет. Кто - по-настоящему, кто – понарошку», – отмечает Билан.