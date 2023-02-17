«Очень тяжело переживаю»: что скрывает страдающий от одиночества Дима Билан

В декабре 2022 года Дмитрию Билану исполнился 41 год. Артист признался, что у него начались проблемы со сном и здоровьем. Об этом он рассказал kp.ru.

«40 лет для меня определенный рубикон. Очень тяжело переживаю этот возраст. Все навалилось сразу: разочарования и предательство близких, проблемы со сном и со здоровьем в целом», – жалуется телезвезда.

Певец заявил о переоценке ценностей в этот период.

«Все говорят переоценка, но так и есть. Просто немного шорох пропадает, и ты видишь все, как есть. Кто из себя что представляет. Кто - по-настоящему, кто – понарошку», – отмечает Билан.

Недавно Дмитрий дал два концерта в Крокусе – на всех был аншлаг.

«Снова гладиатор на арене!» – описал нового себя Билан в хите «Гладиатор». А в конце выступления артист сделал признание зрителям. «Я просто счастлив», – сказал Дмитрий.

В вип-ложе певца пришли поддержать друзья и коллеги: продюсер Яна Рудковская с детьми и мамой, университетская подруга Екатерина Арну, артист Алексей Воробьев, солистка «Артик&Асти» Севиль, певец Мот с супругой и многие другие.

Ранее сообщалось, что Дима Билан потерял голос из-за инфекции в горле.