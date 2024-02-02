Яна Рудковская рассказала, как похудела с помощью таблеток на 10 килограммов. Об этом сообщает Super.ru.

После случая с дисквалификацией фигуристки Камилы Валиевой, Рудковская предположила, что запрещенное вещество могло попасть в организм спортсменки из-за неких таблеток для похудения. Фигуристкам крайне важно следить за весом, рассказала Рудковская.

В итоге продюсер вспомнила, как сама прибегала к помощи БАДов.

«Лет 25 назад были такие „тайские таблетки“ для похудения. Все на них страшно худели, и вот я тоже повелась и купила тогда за 300 долларов», — рассказала она.

Рудковская вспомнила, что после приема таблеток она постоянно бегала в туалет. Как выяснилось позже, в БАДах содержалось мочегонное и слабительное. Продюсер пожаловалась, что таблетки имели несколько побочных эффектов: бессонницу, головокружение, обезвоживание и тахикардию.

«На себе испытала эту гадость, похудела на 10 кг, но с ними оставила порцию своего здоровья», — отметила она.

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