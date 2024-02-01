«Кто такая?»: Тарасова вышла из себя, узнав про пост Рудковской о Тутберидзе

Татьяна Тарасова осадила Яну Рудковскую, которая раскритиковала Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.

Накануне в соцсетях тренер Этери Тутберидзе выступила с поддержкой Камилы Валиевой, которую спортивный суд лишил золотой медали на Олимпийских играх 2021 года. Однако Яна Рудковская посчитала пост тренера неискренним и заявила, что между строк ее текста «сочится высокомерие».

«Когда я увидела пост Этери Тутберидзе, честно я подумала, что это фейк. Каждая строчка — это буквально „я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва“», — писала Рудковская.

Впрочем, Татьяна Тарасова не согласна с выводами продюсера. Она намекнула, что ей не очень интересны слова Рудковской как специалиста в фигурном катании.

«А кто такая Яна Рудковская, чтобы обсуждать Этери Тутберидзе? Это просто жена Жени Плющенко. Меня вообще не надо про нее спрашивать! Надо про пост Рудковской задавать вопросы тем, кто постоянно печатает про нее в СМИ», — заявила Тарасова.

Ранее мы писали о том, что Тарасова высказалась о новой работе Тутберидзе в качестве ведущей шоу про похудение.