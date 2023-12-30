Яна Рудковская раскрыла свой секрет стройности и молодости

В начале следующего года продюсеру Яне Рудковской исполнится 49 лет. Но звезда выглядит гораздо моложе своего возраста. Помимо этого, ей удается держать себя в отличной форме. В этом непростом деле Рудковской помогает постоянная работа и активный ритм жизни.

Рудковская призналась в разговоре с Пятым каналом, что очень много работает.

«Счастье женщины, друзья, в труде. Я много работаю. Честно говоря, можно было б еще лучше выглядеть, но так как много работаю, к сожалению, не могу себе позволить слишком много уделять себе времени именно для себя», — заявила Рудковская после премьеры нового ледового шоу «Русалочка».

Но помогает держать себя в форме Рудковской не только работа. Продюсер неоднократно рассказывала, что стройная фигура ей дана от природы, но за ней все же нужно следить. Яна занимается фитнесом дома с тренером 4−5 раз в неделю. Звезда хочет как можно дольше носить платья маленького размера.

Ранее мы писали о том, как певице Валерии удается сохранять стройность и молодость в 55 лет.