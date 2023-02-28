Яна Рудковская публично отомстила Воробьёву за выход из шоу «Маска»

Певица Яна Рудковская не смогла сдержать эмоции, когда, появившись на дне рождения своей подруги Марины Ермошкиной, увидела, что корпоратив ведёт заседающий в жюри шоу «Маска» Алексей Воробьёв.

Именно Воробьёв несколько дней назад проголосовал против Яны Рудковской, что, в свою очередь, обернулось для певицы выходом из проекта.

Взяв в руки микрофон, Яна громко обратилась ко всем присутствующим на вечеринке:

«Как вы думаете, кто убрал меня из «Маски»? Киркоров и Валерия были за. Против меня был только Алексей».

Впрочем, через какое-то время Рудковская призналась, что очень благодарна Воробьёву за принятое решение.

«В костюме лисы весом в 15 кг выступать было невозможно, так что на самом деле я тебе очень благодарна - хотела побыстрее свалить оттуда», - обратилась певица к Воробьёву.

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