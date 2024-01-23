Яна Рудковская прошлась по Кардашьян и Канье Уэсту за «жизнь детей под гнетом»

Продюсер Яна Рудковская поделилась мнением о ситуации в семье модели Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Рудковская отреагировала на недавнее совместное появление модели и музыканта на баскетбольном матче их сына.

«Приехали посмотреть на баскетбольную игру их старшего сына — сидели через несколько мест друг от друга и в телефонах. В итоге и папарацци обсуждают, и соцсети, а дети вынуждены жить под гнетом того, что их родители подставляют друг друга», — написала продюсер.

Супруга Евгения Плющенко также призналась, что ей искренне жаль наследников Кардашьян и Уэста.

Ранее Яна Рудковская нашла нужным осудить блогера Сергея Косенко, который кинул грудного ребенка в сугроб. Она заявила, что поступок блогера можно расценивать как действие неадекватного человека.