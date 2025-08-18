Яна Рудковская похвасталась образом за 14,5 миллиона рублей

Продюсер Яна Рудковская посетила светское мероприятие в образе, общая сумма которого превысила 14,5 миллиона рублей.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко выбрала платье и сумку бренда Dior. Аксессуар из архивной коллекции стоит свыше 400 тысяч рублей. Туфли Celine обошлись Яне в 84 тысячи рублей.

Основная доля растрат пришлась на украшения — кольцо Graff с желтым бриллиантом стоит более 8 миллионов рублей, еще кольцо из белого золота почти 2 миллиона рублей. Запястье Рудковская украсила браслетом с топазами за 745 тысяч рублей и часами Van Cleef за 3 миллиона рублей.

На груди у продюсера Димы Билана красовалось колье Graff в виде сердца за 345 тысяч рублей.

Ранее Яна Рудковская вышла в свет с редким аксессуаром – сумкой Dior из лимитированной коллекции. Стоимость изделия составляет более 7 тысяч долларов (примерно 550 тыс. рублей). Модель сумки называется «Кошка».