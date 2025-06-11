«Их всего 25 в мире»: Яна Рудковская вышла в свет с сумкой более чем за 550 тысяч

Продюсер Яна Рудковская вышла в свет с редким аксессуаром – сумкой Dior из лимитированной коллекции. Telegram-канал «Звездач» узнал, что стоимость изделия составляет более 7 тысяч долларов (примерно 550 тыс. рублей).

Рудковская рассказала, что модель ее сумки Dior Art называется «Кошка».

«Их всего 25 штук в мире, лимитированная коллекция. Мне ее подарили. Она очень дорого стоит», - сообщила продюсер.

Источник узнал, что стоимость аксессуара – 7 123 доллара.

Это не самая дорогая сумка в гардеробе Рудковской. Ранее она хвасталась аксессуаром, который в Париже стоит более 1 млн рублей. В мире всего 30 таких сумок, одна из них есть в коллекции французской певицы Патрисии Каас.