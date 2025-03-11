Яна Рудковская поддержала Алесю Кафельникову, сделавшую пластику груди. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях в соцсетях модели Леси Кафельниковой появились фотографии с модного показа Vivienne Westwood, в котором она участвовала. Однако подписчики раскритиковали грудь знаменитости, предположив, что та сделала пластическую операцию: «Красивая! Но зачем так делать грудь? Шарики!».

Кафельникова подтвердила, что сделала пластику. Она объяснила, что вынуждена была лечь под нож хирурга после семимесячного вскармливания ребенка.

Модель поддержала Яна Рудковская. Продюсер заявила, что Алеся выглядит отлично.

«От платья с глубоким декольте не оторвать глаз! А завистникам и нетактичным особам с вопросами про грудь Леся красиво ответила! Успешно совмещать материнство и карьеру в фэшн-индустрии можно и нужно», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что мама Кафельниковой заявила о сложных отношениях с зятем и дочкой