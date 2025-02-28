«Холодок присутствует»: мама Кафельниковой заявила о сложных отношениях с зятем и дочкой

Мать модели Алеси Кафельниковой заявила, что не виделась с дочкой 2 года. Об этом сообщает The Voice.

В 2023 году Мария Тишкова обвинила зятя в давлении на дочь, а тот, в свою очередь, намекнул на ее ментальные проблемы. Сама же Алеся отписалась от мамы в соцсети. Как выяснилось, Марию не волнует этот факт. По ее словам, у них с дочкой теплые, доверительные отношения. Правда, общаются они только в социальных сетях: родственницы не виделись уже 2 года.

«Главное – это то, что между нами в жизни, а не в виртуальном пространстве. Со временем удалось наладить баланс, но, как в любой семье, все не всегда бывает идеально. С Алесей мы прошли через разные этапы, но сейчас у нас теплые доверительные отношения, мы обе выросли в этом процессе», — высказалась Мария.

Мама модели не унывает и надеется на скорую встречу с ней на Бали.

При этом женщина уточнила, что отношения с зятем по-прежнему напряженные.

«С ним ситуация сложнее – холодок все же присутствует, и не все вопросы можно закрыть одним разговором. Иногда отношения требуют времени и обоюдной внутренней работы, чтобы прийти к пониманию», — резюмировала она.

Ранее модель Алеся Кафельникова показала фигуру в платье от бренда Vetements. Подробности читайте в этой новости.