Яна Рудковская ответила Татьяне Тарасовой, назвавшей ее «просто женой Плющенко»

Продюсер Яна Рудковская не прошла мимо критики тренера Татьяны Тарасовой, которая не захотела считаться с ее мнением насчет Этери Тутберидзе. Телеведущая призналась, что ей действительно хотелось бы быть «просто женой Евгения Плющенко», но пока ей это не доступно.

Недавно Рудковская высказалась по ситуации фигуристки Камилы Валиевой, которую отстранили на четыре года от соревнований и лишили наград. Она поддержала спортсменку, но осудила ее тренера, которая, по ее словам, была не до конца искренней. Это заявление журналисты попросили прокомментировать председателя членов жюри «Ледникового периода» Татьяну Анатольевну, но она отказалась. Тарасова посчитала, что Рудковская не имеет права обсуждать Тутберидзе, так как она только жена известного фигуриста, но не больше.

В личном Telegram-канале Яна решила ответить тренеру. Она перечислила свои проекты, которыми занимается, тем самым опровергнув слова Татьяны Анатольевны. Она напомнила, что является основателем академии «Ангелы Плющенко», ее генеральным директором, а также продюсером всех шоу мужа.

«Татьяну Анатольевну обожаю и уважаю очень! И очень бы хотела быть только домохозяйкой и женой Евгения Плющенко, но есть кое-что, что мне мешает. Так что опция сидеть дома и быть только женой и мамой пока отсутствует и, думаю, не скоро еще появится», - написала Рудковская.

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