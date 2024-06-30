Яна Рудковская ответила на обвинения в дезинформации о концерте Канье Уэста

Приезд американского рэпера Канье Уэста в Россию наделал много шума. Музыкант уже поужинал в столичном ресторане, погулял по Красной площади и отправился на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. В Сети появился слух, что артист может выступить в «Лужниках» и ответственной за него посчитали Яну Рудковскую. Но данная информация оказалась фейком. Продюсер ответила на все обвинения россиян.

Рудковская пояснила, что не обещала выступление музыканта. Она лишь анонсировала его приезд в Россию. При этом надежда на его концерт в «Лужниках» все еще остается. На согласование шоу потребуется много времени.

«По моей информации завтра он и команда посмотрит Лужники. И это еще не факт, что точно все состоится!», — написала знаменитость в своем Telegram-канале.

Продюсер размышляет, что билеты на шоу Канье могут разлететься за сутки и побить рекорд Москвы за все годы выступлений западных артистов.

«В принципе надо навести справки 240 тысяч зрителей кто-нибудь в Европе собирал?» — заключила она.

Напомним, во время изучения города музыкант посетил один дорогой столичный ресторан, где поел на 200 тысяч рублей. Ужин артиста состоял из множества позиций. В него входили, например, осетровая и щучья икра, фуа-гра, бульон из сена и грибов. Также на столе располагались нарезки, напитки и другие блюда.