Яна Рудковская ответила на издевки над сыном и раскрыла его заработки

Продюсер Яна Рудковская в социальных сетях ответила недоброжелателям, которые в очередной раз начали издеваться над ее сыном Александром Плющенко. Жена фигуриста заявила, что у ее наследника нет времени обращать внимание на хейт, так как он много работает и в своем юном возрасте уже заработал на квартиру в центре Москвы.

Отметим, что Рудковскую нередко обвиняют поклонники в том, что она якобы лишает детства своих сыновей. Однако сама Яна неоднократно заявляла, что мальчики сами трудолюбивые и хотят достигать высот. Недавно же фанаты вновь «напали» на звездное семейство, а все из-за новой роли Александра в постановке «Русалочка». В ледовом шоу он сыграет краба, и именно это вызвало недоумение пользователей Сети. Они поинтересовались, сколько денег подросший парень будет отдавать психологам из-за подобных решений родителей. Ответ от продюсера долго ждать не пришлось.

«Предлагаю считать не деньги, которые Саша Плющенко потратит на какого-то там психолога, а метраж квартиры на Патриках, которую Саша Плющенко уже себе может позволить на свои деньги. После этой постановки начнет собирать на вторую. Или на дом. Или на автопарк», - отметила Рудковская.

Яна также подчеркнула, что гордится сыном, ведь он уже является звездой. И именно ради него многие приходят посмотреть то или иное шоу. Она заверила, что Александр мог бы и сам отвечать на подобные нападки в его адрес, ведь «за словом в карман не лезет», но слишком занят реальной, а не виртуальной жизнью.

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