Яна Рудковская отреагировала на роман Деми Мур с актером, который младше ее на 21 год

Российская продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи о том, что голливудская актриса Деми Мур закрутила роман с коллегой Эндрю Гарфилдом, который младше ее на 21 год. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Возможно, найдена настоящая субстанция, которой пользуется для омоложения актриса Деми Мур. И это 41-летний актер Эндрю Гарфилд, он младше ее на 21 год», — поделилась медиаменеджер.

Рудковская отметила, что оба артиста долгое время были «без вторых половинок». Она также подчеркнула, что 62-летняя Деми Мур сейчас находится в расцвете своих сил.

«Она прям в расцвете своих сил, возможностей, славы и красоты. Кстати, ее сегодня тоже номинировали на "Оскар"!», — резюмировала продюсер.

Напомним, Деми Мур была замужем за Эштоном Кутчером с 2005 по 2013 год. До этого она состояла в браке с Брюсом Уиллисом с 1987 по 2000 год.

Недавно Деми Мур заподозрили в романе с коллегой Эндрю Гарфилдом. Слухи об отношениях знаменитостей появились после церемонии награждения «Золотой глобус». Артистов «поймали» за кулисами, и судя по опубликованным в Сети снимкам, Мур и Гарфилд оказывали недвусмысленные знаки внимания, нежно держались за руки и смотрели друг другу в глаза.

Также мы писали, что Деми Мур сделала заявление после слухов о романе с Эндрю Гарфилдом.