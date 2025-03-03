«Он ничего этого не видит»: Алла Довлатова рассказала о реакции мужа на ее смелые наряды

Актриса театра и кино, телерадиоведущая Алла Довлатова много лет замужем за подполковником полиции Алексеем Бородой. Она не так часто раскрывает подробности личной жизни, но в интервью сайту «Страсти» вспомнила первое свидание с избранником. Также она рассказала, не ревнует ли он ее за смелые фото в откровенных нарядах.

Знаменитость поделилась, что их с супругом познакомил певец Филипп Киркоров. Именно он передал номер женщины знакомому и расхвалил его. Но на свадьбе поп-короля не было.

«Да, нас познакомил Филипп Киркоров. Но он не смог быть на свадьбе из-за плотного гастрольного графика. Торжество мы отмечали не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Это была суббота», – вспомнила Алла.

Звезда рассказала, что первое свидание прошло в театре. Она пригласила Алексея на свой спектакль.

«Он пришел, а после зашел в гримерку с огромной корзиной роз. Донес эти розы до машины, позвал меня куда-нибудь попить чай, кофе или еще что-нибудь. Я отказалась и сказала, что еду к детям. Следующее свидание у нас было через неделю. Мы снова встретились в театре, меня туда позвали друзья Леонидов, Кортнев, Андрей Ургант к себе на спектакль. Мы пришли к ним, это было наше второе свидание», – добавила артистка.

В соцсетях у Аллы есть фотографии в откровенных нарядах. Публику интересует, не ревнует ли ее супруг.

«К счастью, у моего мужа нет социальных сетей. И он ничего этого не видит. Конечно, если бы увидел, то сказал бы: «Ты чего? Замужняя женщина разве так может?» Но я считаю, что я – артистка, а артистка может! Я же ему не изменяю, я верна. И у нас в отношениях все прозрачно. Когда хорошая фигура, это даже очень полезно», – считает Довлатова.

Полное интервью с Аллой Довлатовой о рождении внука, первой пластической операции и отношении к уехавшим из РФ коллегам можно прочитать здесь.