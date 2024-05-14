Яна Рудковская объяснила, почему не смотрит на себя в зеркало

Яна Рудковская призналась, что не смотрит на себя в зеркало. У продюсера нет на это времени и желания.

Она рассказала, что смотрит в зеркало лишь однократно, когда ее накрасит визажист. Женщина, по мнению Рудковской, хороша в любом возрасте, особенно, если ее внешность натуральная.

«А так как я ничего с собой не делаю, с лицом, мне кажется, что это очень хорошо. Стареть надо красиво, как Брижит Бардо», — рассказала продюсер NEWS.ru на пресс-конференции VII музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS.

Знаменитость неоднократно обвиняли в том, что она занижает свой настоящий возраст. Устав от этих слухов, Рудковская показала справку из барнаульской школа, которая подтверждает, что ей на самом деле нет 50 лет. Также она предъявила студенческий билет Алтайского медуниверситета.

Ранее продюсер оценила морщины на лице супермодели Натальи Водяновой и похвалила ее за отказ от уколов красоты, замедляющих естественное старение кожи.