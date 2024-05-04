Продюсер Яна Рудковская оценила морщины на лице супермодели Натальи Водяновой

Продюсер Яна Рудковская высказалась о внешности 42-летней супермодели Натальи Водяновой и похвалила ее за отказ от уколов красоты, замедляющих естественное старение кожи.

«Красотка и суперженщина — Наталья Водянова — в лагере тех, кто решил не делать пластику и лишних махинаций с кожей. По крайней мере, пока», - написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Она также похвасталась, что дружит с супермоделью с 2002 года и восхитилась тем, что за 23 года Водянова практически не изменилась, несмотря на рождение пятерых детей.

«Наташа несколько лет каждый день делает гимнастику и массаж лица, головы и шеи. Старается делать в конце дня. А её морщины на лбу появились ещё в юности из-за активной мимики», — поделилась своими познаниями Яна.

Она также выразила уверенность, что Водянова гордится своими возрастными изменениями.

Ранее Рудковская обвинила в мошенничестве лучшего друга ее мужа, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. По словам Яны, предприниматель Валентин Савинов «отжал» у нее картофельный завод в Касимове.