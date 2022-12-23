22:02, 23 декабря 2022
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Яна Рудковская не издала ни звука от мощного удара Евгения Плющенко
Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко удивил своей непредсказуемостью в эфире федерального канала. Он преподнес сюрприз, нанеся резкий удар.
Для его отработки Плющенко вынесли манекен. Фигурист, желая продемонстрировать мощь и ловкость, резко ударил по кукле правой ногой, попав по голове.
При это ведущая Лера Кудрявцева громко вскрикнула: «Ааа».
Присутствующие в зале жена Яна Рудковская и сын не произнесли ни звука.
У ловкого спортсмена растет конкурент – его девятилетний сын Александр уже сейчас поставил цель «обойти своего отца».
Ранее Плющенко заявлял, что за 13 лет брака с продюсером Яной Рудковской был момент, который мог плачевно закончиться.
Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East
Источник:Программа «Секрет на миллион» на НТВ
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: