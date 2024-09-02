Яна Рудковская назвала неблагодарной мать фигуристки, с которой взыскали 1,8 млн рублей. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Голубь мира».

2 сентября стало известно о том, что суд в Москве постановил взыскать по иску академии Евгения Плющенко 1,8 млн рублей с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Ранее жена Плющенко, Яна Рудковская, заявляла, что женщина должна была заплатить неустойку из-за досрочного разрыва контракта.

После решения суда Рудковская вновь высказалась о деле против фигуристки.

«Академия „Ангелы Плющенко“ судилась не с девочкой 12 лет, а с её и неблагодарной мамой. Что мешало талантливой Арине заниматься в частной академии по льготному абонементу, как это было год до подписания контракта? Ничего. И тогда бы отдавать ничего не надо было», — рассказала продюсер.

Рудковская напомнила, что фактически за обучение фигуристки платили спонсоры, которых нашла академия. Она добавила, что мать накануне ухода девочки попросила школу купить дорогостоящие коньки для ребенка.

«Но когда ты решила уйти, не сказала даже „спасибо“, а за 10 дней до ухода еще приобретя дорогостоящие коньки за счёт академии, тут встал уже вопрос принципа, а не денег. Парсегова (мать) не поблагодарила ни одного тренера, не возместила сумму ущерба, прописанную в договоре», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Рудковская рассказала об организации свадьбы Лепса и 18-летней Авроры.