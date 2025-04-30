Яна Поплавская считает запрет Орбакайте на въезд в Латвию «насмешкой Бога»
© Starface.ru
Актриса Яна Поплавская назвала запрет Орбакайте на въезд в Латвию «насмешкой Бога». Звезда фильма про Красную Шапочку дала комментарий о ситуации с дочерью Аллы Пугачевой aif.ru.
По информации СМИ, латвийская служба государственной безопасности запретила Орбакайте въезд в страну. Это связано с тем, что ее пребывание не соответствует интересам нацбезопасности.
Поплавская, которая часто выступает с критикой уехавших из России звезд, прокомментировала новость. Но сначала она высказалась о вокальных данных Кристины, назвав их «весьма скромными».
«Если это наследственная передача эстрадных сцен была до тех пор, пока она у нас выступала за счет того, что она родилась в определенной семье, то сейчас пришлось идти в одиночное плавание. Оно показало, что ты никому не нужен. Но забавно, что Латвия отказывает то Хаматовой, то Орбакайте. В этом есть, конечно, какая-то "насмешка Бога"», – заявила актриса.
Напомним, что не так давно премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас призвал Орбакайте обозначить свою политическую позицию и высказаться о СВО. По его словам, от этого зависит, разрешат ей провести концерт на территории страны или нет.
Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская осудила Филиппа Киркорова, похваставшегося часами Rolex.