«Петух из курятника шоу-бизнеса»: Яна Поплавская осудила Филиппа Киркорова, похваставшегося часами Rolex

Яна Поплавская раскритиковала Филиппа Киркорова, похваставшегося недавно приобретенными часами Rolex. В своем Telegram-канале актриса назвала артиста «петухом» и призвала его бесплатно спеть перед россиянами в честь Дня Победы: «Не умрешь от голода, не разоришься».

Недавно Филипп Киркоров похвастался новыми часами Rolex из лимитированной коллекции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стоимость которых составляет более 1 млн рублей. Такой эпатаж возмутил многих, в том числе Яну Поплавскую. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» резко осудила певца за неуважение к памяти и сравнила его с Викой Цыгановой, выступающей перед бойцами.

«Один петух из курятника шоу-бизнеса забрался на верхнюю жердочку и, бряцая „победными“ „Ролексами“, сверху стал гадить на людей. Певица Вика Цыганова постоянно ездит на фронт к бойцам, с открытой душой, не с пустыми руками. И без охраны, кстати. Недавно выступала в Курске, зал стоял», — заявила Яна Поплавская.

Актриса также обратилась к Филиппу Киркорову, призвав его бесплатно выступить перед россиянами в честь Дня Победы и «проявить уважение к памяти».

«Не умрешь от голода, не разоришься, корона с головы не упадет. И люди к тебе по-хорошему отнесутся, с уважением. А торговаться, как баба на базаре, за лишнюю копейку постыдно, когда речь идет о важнейшей дате — 80-летии разгрома фашистов русским солдатом. Прояви уважение к нашей памяти, если уж „Ролли“ с символом Победы напялил», — высказалась артистка.

В случае же, если певец откажется выйти на сцену в важную дату бесплатно, Яна Поплавская отметила, что тогда вместо него «споют настоящие, честные, действительно талантливые» артисты.

Ранее мы писали о том, что военный корреспондент Александр Коц высказался о выступлении Филиппа Киркорова в ДНР: «Либо ты со своей страной и ее армией, либо продолжаешь корячиться на двух стульях».