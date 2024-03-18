Яна Поплавская рассказала, как прошло крещение ее внучки: «Счастлива и здорова!»

В семье 56-летней актрисы Яны Поплавской произошло радостное событие: крещение ее внучки Аглаи-Аглаиды. Фото со священного обряда звезда показала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Крестины малышки прошли накануне. Яна назвала день проведения обряда светлым и чудесным. Теперь, говорит она, девочка находится под защитой Бога, ангела-хранителя и крестных родителей.

«Пусть будет счастлива и здорова!» — рассказала артистка.

Яна Поплавская была дважды замужем. Ее первым супругом стал режиссер Сергей Гинзбург. В браке, который продлился 25 лет, родился сын Клим, которому супруга Евгения в декабре 2023 года подарила дочку Аглаю.

Актриса рассталась с Сергеем в 2011 году из-за его многочисленных измен. В октябре 2022 года она вышла замуж за радиоведущего Евгения Яковлева, который младше Яны на 15 лет.

Ранее Яна Поплавская возмутилась возвращению «отмененной» Лолиты на ТВ, в то время как, по ее словам, действительно заслуживающие этого артисты остаются в стороне.