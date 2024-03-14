«Проталкивают тех, кто за деньги и бабло»: Поплавская возмутилась возвращению «отмененной» Лолиты на ТВ

Актриса Яна Поплавская выступила против возвращения певицы Лолиты Милявской на российское телевидение. Напомним, что недавно стало известно, что бойкот артистки подошел к концу и она будет ведущей премии МУЗ-ТВ 2024.

В личном блоге Поплавская прокомментировала решение музыкального канала взять в команду масштабного и важного мероприятия в мире шоу-бизнеса исполнительницу хита «На Титанике». Она возмутилась, что Лолита вновь собирается выходить на сцену, в то время как, по ее словам, действительно заслуживающие этого артисты остаются в стороне.

«Поразительно, что продолжают протаскивать не тех, кто за страну, за людей, за светлое и доброе, честное и справедливое. Проталкивают тех, кто за деньги и бабло. <…> Пока простая русская бабушка на пенсии хлеб жует, Лолита идет вперед и вперед», - заявила актриса.

К слову, сама Лолита до сих пор не верит, что ей доверили быть ведущей премии после скандала с «голой» вечеринкой. На пресс-завтраке она отметила, что на нее могут вновь нажаловаться и она будет вынуждена потерять работу. Однако певица заверила всех своих хейтеров, что в этот раз оденется скромно.

Ранее Лолита пожаловалась на копеечную пенсию в 23 тысячи рублей.