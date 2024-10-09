Яна Поплавская попросила Пескова не пускать эмигрировавших звезд обратно в Россию

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская призвала пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова не пускать обратно в Россию уехавших звезд. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Так, знаменитость отреагировала на объявление в международный розыск бывшей телеведущей «Россия 1» Фариды Курбангалеевой* (признана в РФ иноагентом).

«В ВГТРК есть негласный принцип — тех, кто когда-то работал в компании, но ушел, практически никогда не берут работать обратно. Эту практику давно пора масштабировать на все наше государство. Нужно транслировать этот принцип Пескову — все, кто работал в России и уехал, не должны больше никогда работать в России. Уходя — уходи!», — поделилась Поплавская.

Стоит отметить, что Фарида Курбангалеева* работала ведущей новостной программы «Вести» в период с 2007 по 2014 год. По данным СМИ, с 2018 года она проживает в Праге, там же ведет авторский YouTube-канал.

Во вторник, 9 октября, российские власти объявили в международный розыск журналистку. Ее обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии.

Ранее Яна Поплавская высказалась об уехавшей из России Чулпан Хаматовой.

*(признана в РФ иноагентом)