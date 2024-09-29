«Нет у предателей ни дома, ни Родины»: Яна Поплавская высказалась об уехавшей из России Чулпан Хаматовой

На днях уехавшая из России в 2022 году актриса Чулпан Хаматова заявила, что ей могут не продлить вид на жительство в Латвии. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская отреагировала на эту новость и высказалась о ситуации с артисткой в своем Telegram-канале.

Актриса намекнула, что радуется тому, что Чулпан Хаматовой, возможно, придется покинуть «свободную» Латвию, куда она вместе с детьми переехала в 2022 году и где у нее есть особняк недалеко от Риги.

«Только теперь, на быстро скудеющих латвийских вольных хлебах, стало понятно — пора искать новое пристанище! Чулпан Хаматовой несладко стало и в „свободной“ Латвии», — написала Яна Поплавская.

По словам знаменитости, «каждый отвечает за свой выбор, который сделан», поэтому покинувшую Россию Чулпан Хаматову «нигде не любят и отовсюду гонят», как и других «предателей».

«Сторона, на которую перебегают предатели, никогда не будет их уважать. И никогда не выполнит данные им обещания! Предателей нигде не любят и отовсюду гонят. Нет у них нигде ни дома, ни Родины, ни народа!» — заявила артистка.

Напомним, недавно Чулпан Хаматова заявила, что после увольнения из Нового Рижского театра и отмены спектаклей ей сообщили о невозможности продления вида на жительство в Латвии. При этом приобретенная актрисой недвижимость в стране также не стала основанием для выдачи документа.

«Выяснилось, что мне могут не продлить вид на жительство, так как то, что я покупала землю, потом строила дом, чтобы у меня была гарантия того, что у меня будет вид на жительство… Все это больше не работает! Все это аннулировали. <…> Я подумала, если я не нужна, то поеду в другую страну», — рассказывала Чулпан Хаматова в интервью.

Однако артистка уточнила, что ей все же удалось решить вопрос с документами, и ей еще на год продлили вид на жительство в Латвии.

Ранее сообщалось о том, что Чулпан Хаматова может вернуться в Россию после проблем с документами.