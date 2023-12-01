Яна Поплавская ответила на оскорбление Киры Прошутинской словами «все такая же»

Актриса Яна Поплавская ответила коллеге Кире Прошутинской, которая недавно высказалась о ней крайне нелестно. Звезда фильма «Красная шапочка» отметила, что ни капли не изменилась с возрастом и осталась «все такая же».

Напомним, что 78-летняя Кира Александровна в интервью заявила, что не понимает, во что превратилась известная артистка. Эти слова разлетелись по СМИ и достигли Поплавской, которая поспешила дать комментарий в личном блоге. Она подчеркнула, что за последние годы в ее жизни произошло большое количество разных событий, но они никак не сказались на ее личности.

«Я все такая же. Не могу терпеть несправедливость, по первому зову спешу помочь людям и верю в лучшее», - поделилась Яна Поплавская, не став публично ругаться с Прошутинской.

К слову, актриса является общественным деятелем и ярой патриоткой. В личном блоге и в интервью прессе она не редко негативно высказывается в адрес уехавших из России знаменитостей. Под «горячую руку» Поплавской попадали Алла Пугачева с мужем, Валерий Леонтьев, Мария Машкова, Яна Троянова и многие другие.

Ранее муж Яны Поплавской объяснил, почему они не отмечали годовщину свадьбы в этом году.