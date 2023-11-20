Муж Поплавской объяснил, почему они не отмечали годовщину свадьбы в этом году

Муж актрисы Яны Поплавской, журналист Евгений Яковлев объяснил, почему они не отмечали годовщину свадьбы в этом году. Напомним, супруг младше ее на 15 лет.

Подробности узнал сайт mk.ru.

«Мы очень хотели отметить, готовились, но оба заболели и лежали с высоченной температурой», - сообщил Яковлев.

Его жена сдавала тест на коронавирус, но он ничего не показал.

Супруг артистки заявил, что в их паре «все хорошо в плане романтики». Примерно раз в месяц они устраивают что-нибудь друг для друга без повода: например, уезжают на дачу или в Санкт-Петербург.

Ранее Поплавская отреагировала на обращение певицы Аллы Пугачевой к народу. Исполнительница заявила, что жертвовала многим ради зрителей. Поплавская назвала эти слова ложью и заявила, что Примадонна всегда выставляла личную жизнь напоказ. Она отметила, что с отъездом артистки из России «воздух стал чище». По мнению Поплавской, Пугачева и ее муж сами произнесли слова, которые народ не принял.