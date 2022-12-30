Яна Поплавская отказалась покупать подарки детям и мужу по одной причине

Актриса Яна Поплавская сообщила, что приготовила подарки только внуку. Двое детей и муж останутся без новогодних презентов.

Поплавская призналась, что праздник будет проводить в «лайт»-варианте. Это связано с тем, что супруг Евгений Яковлев рано утром 1 января должен выходить на работу.

«Мы живем по факту. День прожит — и хорошо», - говорит актриса.

Ей хочется, чтобы за новогодним столом встретились родные и друзья, но смотреть придется по ситуации. Насчет подарков достигнута договоренность – в этом году обойтись без них.

«Сделаем какие-то маленькие приятности, потому что понятно, куда пойдут деньги», - сказала Поплавская и добавила, что «малышу, конечно, будут игрушки».

В середине декабря Поплавская рассказала о проблемах со здоровьем. Болезнь приносила ей страшные мучения.